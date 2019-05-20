В Виннице из-за распыленного в классе перечного газа в больницу попали пятеро шестиклассников общеобразовательной школы №2, передает golos.ua.

По словам начальника сектора ювенальной превенции городского отдела полиции Владимира Борищука, в учебное заведение баллончик с перечным газом принесла ученица 6-го класса.

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Девочка показала газовый баллончик на уроке однокласснице, которая впоследствии его применила. В учебном заведении прекратили уроки, всех учеников вывели на улицу.

После оказания медицинской помощи детей, которым стало плохо после распыления газа, отпустили домой.

Родители виновницы инцидента будут привлечены к административной ответственности по статье за обязанностей по воспитанию детей (статья 184 КУоАП).

Ранее сообщалось, что под Днепром мужчина повесился на глазах у троих детей, а также под Запорожьем в канале нашли трупы детей.