Поздним вечером в воскресенье, 19 мая, на железнодорожной станции Брусино (Лиманский район, Донецкая область) произошло ДТП, в котором двое человек погибли и двое детей оказались в реанимации, сообщает golos.ua.

Прибывшие на место ЧП спасатели выяснили, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет. В результате аварии погибли 43-летний мужчина и 31-летняя женщина.

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Также пострадали двое детей 5 и 10 лет. Их госпитализировли в реанимационное отделение Лиманской городской больницы.

Ранее сообщалось, что в столице произошло тройное ДТП, а в Кривом Роге маршрутка въехала в остановку с людьми.