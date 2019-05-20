На Донбассе произошло ДТП, пострадали дети [ Редактировать ]
Поздним вечером в воскресенье, 19 мая, на железнодорожной станции Брусино (Лиманский район, Донецкая область) произошло ДТП, в котором двое человек погибли и двое детей оказались в реанимации, сообщает golos.ua.
Прибывшие на место ЧП спасатели выяснили, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет. В результате аварии погибли 43-летний мужчина и 31-летняя женщина.
Также пострадали двое детей 5 и 10 лет. Их госпитализировли в реанимационное отделение Лиманской городской больницы.
Ранее сообщалось, что в столице произошло тройное ДТП, а в Кривом Роге маршрутка въехала в остановку с людьми.
по теме
В Киеве произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие
По предварительным данным, известно, что мужчина решил перебежать дорогу в неположенном месте
В Киеве произошло тройное ДТП, есть пострадавшие
В пятницу, 17 мая, на выезде из Киева произошло ДТП с участием трех машин
Под Запорожьем столкнулись Toyota и грузовик DAF, есть пострадавшие
Авария произошла 17 мая около 07:30 возле села Каменское Васильевского района на автодороге Харьков-Симферополь
В Днепре столкнулись ВАЗ и Volkswagen, пострадал ребенок
Известно, что ВАЗ заканчивал маневр, а Volkswagen начал движение
Под Киевом на трассе столкнулись две фуры
В ночь на пятницу, 17 мая, на 35-м километре Житомирской трассы на встречной полосе столкнулись две фуры