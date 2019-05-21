Война на Донбассе: боевики понесли потери [ Редактировать ]
В районе проведения Операции Объединенных сил вооруженные формирования России 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них четыре - с применением запрещенного оружия, ранены двое военных. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник пять раз обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи населенного пункта Гнутово, возле села Старогнатовка, вблизи села Водяное и населенных пунктов Опытное и Красногоровка.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников обстреливали пять раз: вблизи Новгородского, в районе населенного пункта Новотошковское и вблизи населенного пункта Золотое-4, а также возле села Николаевка Вторая.
По данным разведки Объединенных сил, 20 мая один оккупант был уничтожен, еще шестеро ранены.
С начала текущих суток враг дважды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": у Водяного и Гнутова, ранен один военнослужащий.
Ранее мы писали о том, что Япония предоставит почти $3 млн на восстановление Донбасса. А также сообщалось, что США будет поставлять ракеты для Канады, Японии и Южной Кореи.
по теме
На Донбасі противник веде вогонь із житлових кварталів
Від початку цієї доби бойовики вже чотири рази порушили режим припинення вогню. Стріляли із мінометів та гранатометів
На Донбассе враг ударил по украинским позициям на всех направлениях
В течение дня, 12 мая, пророссийские боевики на Донбассе 11 раз открывали огонь по украинским позициям
Война на Донбассе: в штабе доложили о ситуации
За прошедшие сутки, 9 мая, боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня
Боевики отменили режим прекращения огня
Российские боевики на Востоке Украины в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня
Война на Донбассе: украинские силы несут потери
С начала суток враг 13 раз нарушил режим прекращения огня