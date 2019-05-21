Украина и США обсудили поставку газа [ Редактировать ]
Проект по созданию путей импорта сжиженного природного газа (LNG) из регазификационного терминала в Польше в Украину обсуждался во время встречи делегации США во главе с министром энергетики Риком Перри с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 20 мая, передает "РБК-Украина".
Как отмечается в сообщении, во встрече принял участие глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
"В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество Украины и США в энергетической сфере, в частности, в сфере добычи газа, вопросы сохранения транзитного потенциала Украины", - сообщили в пресс-службе.
Особое внимание во время встречи было уделено подготовке Украины к прохождению следующего отопительного сезона, финансированию и накоплению достаточных запасов газа в подземных хранилищах, добавили в "Нафтогазе".
С украинской стороны участие во встрече приняли советники Зеленского на выборах президента Украины 2019 года Александр Данилюк и Руслан Рябошапка, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, глава миссии Украины при НАТО, чрезвычайный и полномочный посланник Украины Вадим Пристайко.
С американской стороны во встрече приняли участие специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сенатор США Рон Джонсон.
Ранее сообщалось, что в "Нафтогазе" сделали резонансное заявление.
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