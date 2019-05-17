Россия может остановить транзит газа через Украину до завершения "Северного потока-2". Об этом заявил глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, выступая на организованной Concorde Capital инвестиционной конференции в Киеве.

"По моей оценке, которую также разделяют и наши европейские партнеры, вероятность того, что 1 января мы получим полное прекращение транзита, как это было в январе 2009 года, достаточно высокая", - отметил Коболев.

По его словам, остановка транзита может обернуться полномасштабным кризисом в Украине и недополучением доходов в объеме порядка 3 миллиардов долларов в год, или около 3% ВВП. Для решения этой проблемы Коболев призвал сформировать запасы газа для сохранения давления в украинской ГТС на уровне порядка 20 миллиардов кубометров на начало отопительного сезона.

На днях Россия поставила Украине ультиматум в газовом вопросе. Ранее в "Нафтогазе" озвучили предложение России по решению газового конфликта.