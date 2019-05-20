Россия отказалась проводить трехсторонние переговоры по транзиту газа с Украиной и Еврсоюзом в мае, на июнь переговоры не согласованы. Об этом написал исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

"Учитывая, что российская сторона отказалась проводить трехсторонние переговоры в мае, то есть уже после избрания нового президента Украины, на июнь переговоры тоже не были согласованы, то становится очевидным, что они сознательно затягивают этот процесс. И здесь спекуляции о влиянии выборов президента или парламента являются только оправданиями", - говорится в сообщении.

Витренко также предположил, что россияне ждут решения Дании по Северному потоку-2, после чего будет понятно, задержится ли строительство этого газопровода на полгода, или он заработает с 1 января 2020 года, как запланировано.

Заявление компании кардинально отличается от заявления Еврокомиссии. Так, вице-президент ЕК Марош Шефчович сообщил, что Европа готовится к газовым переговорам с Украиной и Россией. Кроме того, на днях Россия поставила Украине ультиматум в газовом вопросе.