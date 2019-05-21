В Ривне пытались взорвать дом бизнесмена [ Редактировать ]
Во вторник, 21 мая, в Ривне на улице Бориса Степанишина неизвестные бросили гранату на крышу частного дома, передает "УНН".
Следственно-оперативная группа на месте происшествия предварительно установила, что неизвестный бросил взрывной предмет на крышу дома, который принадлежит 45-летнему жителю, частному предпринимателю. В результате взрыва повреждена кровля.
На момент инцидента в помещении, кроме хозяина, находились еще четыре человека. Никто из них не пострадал.
В ходе проведения осмотра места происшествия взрывотехники обнаружили многочисленные металлические обломки неправильной геометрической формы на крыше дома, лестнице и прилегающей территории. По предварительной информации, взорвалась граната РГД 5. Изъятое направлено для проведения экспертизы.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.
Ранее сообщалось, что в Бразилии в баре расстреляли посетителей, а также в Харькове посреди улицы взорвалась граната.
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