В воскресенье, 19 мая в бразильском городе Белен вооруженная группа устроила перестрелку в баре. В результате нападения 11 человек погибли, передает 112.ua.

Известно, что вооруженные люди, подъехав к бару на мотоцикле и трех автомобилях, открыли огонь по посетителям бара. По данным правоохранителей, жертвами нападения стали 11 человек - шесть женщин и пять мужчин.

Имена и возраст погибших не разглашаются. Инцидент расследует отдел по расследованию убийств гражданской полиции.

Ранее сообщалось, что в Египте взорвалась бомба возле автобуса с туристами, а также что возле посольства США прогремел взрыв.