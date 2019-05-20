В Бразилии в баре расстреляли посетителей [ Редактировать ]
В воскресенье, 19 мая в бразильском городе Белен вооруженная группа устроила перестрелку в баре. В результате нападения 11 человек погибли, передает 112.ua.
Известно, что вооруженные люди, подъехав к бару на мотоцикле и трех автомобилях, открыли огонь по посетителям бара. По данным правоохранителей, жертвами нападения стали 11 человек - шесть женщин и пять мужчин.
Имена и возраст погибших не разглашаются. Инцидент расследует отдел по расследованию убийств гражданской полиции.
Ранее сообщалось, что в Египте взорвалась бомба возле автобуса с туристами, а также что возле посольства США прогремел взрыв.
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