Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести отдельную беседу с представителями команды предыдущего главы государства по вопросу освобождения украинцев из российского плена. Об этом он заявил на встрече с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп, передает "Унн".

"На встрече поднимали вопрос освобождения украинцев из русского плена. Владимир Зеленский предложил провести отдельную беседу с представителями команды предыдущего главы государства по этому вопросу", - говорится в сообщении.

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Эту информацию после встречи журналистам подтвердила и вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Мы готовы передать, как предыдущая команда, всю информацию, которая у нас есть, относительно работы, которая делалась для того, чтобы приблизить день освобождения заложников и политзаключенных... Здесь впервые мы услышали сигнал, что новая власть готова взять эту информацию для того, чтобы использовать ее в работе", - сказала она.

Раньше сообщалось о том, как прошли консультации Зеленского с главами фракций. А также Зеленский назвал причину роспуска Верховной Рады.