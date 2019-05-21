В настоящий момент Китай обладает большим количеством боевых кораблей, чем США. ВМС Китая смогли достигнуть численности в 300 кораблей - на 13 больше, чем у ВМС США.

Как сообщает Popular mechanics, аналитический проект ChinaPower представил сравнение ВМС Китая с флотами нескольких других морских держав. С тремя сотнями боевых кораблей флот Китая является крупнейшим в мире. У США - 287 кораблей, у России - 83 корабля, у Великобритании - 75 кораблей, у Австралии - 48 кораблей. Тем не менее, ВМС Китая испытывают острую нехватку платформ для проекции силы (к примеру - авианосцев). Значительная часть китайского флота приходится на корабли, не предназначенные для проведения операций вдалеке от родных берегов. Китай обладает всего одним авианосцем, в то время как у США их 11. По общему тоннажу судов флот США по прежнему опережает китайский флот с большим отрывом.

Раньше сообщалось о том, что Россия больше не главный торговый партнер Украины. А также Китайские биржи обвалились из-за торговой войны с США