В России уверенны в завершении строительства газопровода "Северный поток - 2", и возможные санкции США этому не помешают. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в коментарии российским СМИ.

Песков подчеркнул, что российский газопровод является международным проектом, который осуществляется "в интересах обеспечения энергобезопасности Европы".

"Он (проект, - ред.) в коммерческих интересах европейских производителей, в первую очередь Германии, и он не имеет никакого отношения к политике... Во многом проект уже реализован, и есть определенная уверенность в том, что проект будет финализирован и будет запущен в интересах европейских потребителей", - резюмировал пресс-секретарь.

Ранее в "Газпроме" заявили, что "Северный поток-2" пересек экватор. Также сообщалось, что Евросоюзу пригрозили судом.