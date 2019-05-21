"Северный поток-2": в России прокомментировали санкции США [ Редактировать ]
В России уверенны в завершении строительства газопровода "Северный поток - 2", и возможные санкции США этому не помешают. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в коментарии российским СМИ.
Песков подчеркнул, что российский газопровод является международным проектом, который осуществляется "в интересах обеспечения энергобезопасности Европы".
"Он (проект, - ред.) в коммерческих интересах европейских производителей, в первую очередь Германии, и он не имеет никакого отношения к политике... Во многом проект уже реализован, и есть определенная уверенность в том, что проект будет финализирован и будет запущен в интересах европейских потребителей", - резюмировал пресс-секретарь.
Ранее в "Газпроме" заявили, что "Северный поток-2" пересек экватор. Также сообщалось, что Евросоюзу пригрозили судом.
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