Зеленский назначил главу Администрации президента [ Редактировать ]
Президент Украины Володимир Зеленский назначил главой Администрации президента Украины Андрея Богдана. Об этом говорится в указе №304/2019.
"Согласно части третьей статьи 106 Конституции Украины, учитывая пункт 2 части третьей статьи 3 Закона Украины "О государственной службе" постановляю:
Назначить Богдана Андрея Иосифовича Главой Администрации президента Украины", - говорится в тексте документа.
21 мая Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады.
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