Українські урядовці масово йдуть у відставку

У відставку, крім Гройсмана, подали й деякі посадовці та міністри. Зокрема, заяви на звільнення написали міністр закордонних справ Павло Клімкін, голова СБУ Василь Грицак та міністр оборони Степан Полторак