Зустрівся прем'єр сьогодні і з американськими партнерами. Закликав об'єднати зусилля проти будівництва російського транзитного газопроводу Nord Stream 2.

Під час зустрічі з міністром енергетики США Ріком Перрі голова уряду заявив, що Росія може використовувати енергетику як інструмент впливу на європейських партнерів. Зі свого боку Рік Перрі наголосив, що США підтримують офіційний Київ і залишаться партнером України.

"Питання йде про енергетичний вплив на безпеку Європейського союзу і європейських партнерів, тому ми категорично проти такого будівництва і дякуємо Сполученим Штатам за повну підтримку і україни у цієї позиції і вашу позицію щодо неприпустимості будівництва цієї новітньої гібридної зброї в енергетичній сфері ми маємо дуже багато напрацювань за останні роки, які маємо посилювати для досягнення цілей енергетичної безпеки нашої країни в регіоні", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.