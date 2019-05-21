Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский подписал несколько указов о новых кадровых назначениях. Среди них - назначения трех советников. Указы обнародованы на сайте главы государства.

Указом №311/2019 Андрей Ермак назначен помощником президента Украины.

Указом №312/2019 Руслан Стефанчук назначен советником президента Украины - представителем президента Украины в Верховной Раде Украины.

Указом №313/2019 Михаил Федоров назначен советником президента Украины.

Кроме того, Зеленский назначил главу АП и пятерых его заместителей, а также назначил нового начальника Генштаба.