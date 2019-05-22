США введут санкции против российского завода [ Редактировать ]
Соединенные Штаты Америки решили ввести санкции против двух российских военных предприятий и военного учебного центра. Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США, опубликованном в Федеральном реестре, передает "Громадське".
В то же время сообщается, что официальная публикация списка антироссийских санкций запланирована на 22 мая.
Так, в список санкций внесли учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, Тульское конструкторское бюро приборостроения и машиностроительный завод "Авангард" в Москве.
Отмечается, что санкции вводятся за нарушения законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения, крылатых или баллистических ракет, а также компонентов и технологий для их производства в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Московский завод "Авангард" является единственным производителем ракет для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.
Напомним, что Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России.
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