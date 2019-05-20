Санкции против России: Зеленский выступил с заявлением [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский принял представителей Администрации США и Конгресса, которые прибыли в Киев для участия в инаугурации главы государства. Об этом сообщает пресс-служба новоизбранного президента.
В частности, новый лидер Украины встретился с министром энергетики США Риком Перри, спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и сенатором Роном Джонсоном.
Зеленский поблагодарил американскую сторону за лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и за помощь в продвижении внутренних реформ.
"США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь", - подчеркнул Зеленский, призвав США продолжить ужесточение санкций против РФ.
При этом он призвал США ужесточить санкции против России. Тажке Зеленский заявил, что готов воплощать прозрачные, открытые и демократические реформы в Украине.
Напомним, 20 мая в Украине состоялась инаугурация президента - Владимира Зеленского. В ходе торжественной церемонии он принес присягу украинскому народу и получил удостоверение президента.
После новый президент произнес свою первую речь, в ходе которой объявил о роспуске Верховной Рады и потребовал отставки Луценко, Полторака и Грицака. В партиях БПП и "Народный фронт" сразу же отреагировали на это заявление. Позже в партии "Батькивщина" сказали о том, что поддерживают роспуск Рады.
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