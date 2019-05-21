Власти США ввели санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее уведомление Госдепартамента, которое опубликовано в сборнике официальных документов американского правительства - Федеральном реестре.

Российским организациям инкриминируется нарушение национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Как следует из уведомления Госдепа, решение о применении санкций вступило в силу 14 мая. В "черном списке" фигурирует целый ряд китайских и сирийских юридических компаний, а также организации из России - учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, Тульское конструкторское бюро приборостроения и Московский машиностроительный завод Авангард.

Решение утвердил помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд. Срок действия санкций составляет два года, однако может быть сокращен или прекращен решением госсекретаря США Майком Помпео.

Ранее Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России.