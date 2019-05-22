В ООН заявили об угрозе ядерной войны [ Редактировать ]
В Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что в настоящее время риск применения ядерного оружия наиболее высокий со времен Второй мировой войны.
Все ядерные государства осуществляют программы модернизации ядерных вооружений, отметил директор Института ООН по исследованию проблем разоружения Рената Дван. По ее словам, ситуация в сфере контроля над вооружениями меняется, в частности, из-за стратегической конкуренции между Китаем и США.
Дван пояснила, что новые типы войн, рост числа вооруженных группировок и новые технологии, которые стирают грань между наступлением и обороной, негативно сказываются на традиционных договоренностях о контроле над вооружениями.
Ранее в ООН отказались обсуждать языковой закон в Украине. Кроме того, Россия прокомментировала принятие закона об украинском зыке в ходе заседания Совбеза ООН.
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