Рада безпеки ООН відмовилась обговорювати український мовний закон на вимогу Росії. Для скликання засідання потрібна підтримка щонайменше дев'яти членів Радбезу. Утім, представники шести держав висловилися "проти". Підтримали пропозицію п'ять країн, ще чотири утрималися.

Перед голосуванням представники США, Франції та Німеччини заявили, що Москва спеціально ініціювала засідання саме в день інавгурації Володимира Зеленського, щоб використати Раду Безпеки - для власних цілей.

"Як ми чітко заявили Сполучені Штати, як і Франція та Німеччина, не бачать погтреби у цьому засіданні. Запит на його проведення - це чітка спроба Росії відвернути увагу від демократичного переходу влади в Україні. Сполучені Штати вітають Володимира Зеленського з його інавгурацією та розраховують на плідну співпрацю. Ми закликаємо членів Ради Безпеки виступити проти запропонованого порядку денного", - говорить Джонатан Коен, заступник постійного представника США при ООН.