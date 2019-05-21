Постоянный представитель России в ООН Василий Небедзя убеждает, что украинский закон о языке нарушает Минские соглашения. Кроме того, он подчеркнул, что для Украины вопрос о языке является коренной причиной внутреннего конфликта, и якобы именно из-за него Украина потеряла Крым и началась война на Донбассе.

По словам постпреда России, российско-украинского конфликта не существует, между тем, есть "внутриукраинский конфликт и кризис относительно взаимоотношений Украины и России, который создало предыдущее украинское руководство".

"Россия пригласила провести это заседание из-за подписания закона о языке со стороны пятого украинского президента Петра Порошенко. Действительно, закон вступает в силу в середине июля, а некоторые его положения начнут применять на протяжении нескольких лет, но это не отменяет его суть. По нашему твердому убеждению, этот закон прямо нарушает Минские соглашения, которые Совбез ООН утвердил и поддержал своей резолюцией с февраля 2015 года", - выразил такое мнение представитель России в ООН.

Напомним, что 15 мая Петр Порошенко подписал "языковой закон", который парламент принял 25 апреля.