"Языковой закон": заявление России в Совбезе ООН [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
Постоянный представитель России в ООН Василий Небедзя убеждает, что украинский закон о языке нарушает Минские соглашения. Кроме того, он подчеркнул, что для Украины вопрос о языке является коренной причиной внутреннего конфликта, и якобы именно из-за него Украина потеряла Крым и началась война на Донбассе.
По словам постпреда России, российско-украинского конфликта не существует, между тем, есть "внутриукраинский конфликт и кризис относительно взаимоотношений Украины и России, который создало предыдущее украинское руководство".
"Россия пригласила провести это заседание из-за подписания закона о языке со стороны пятого украинского президента Петра Порошенко. Действительно, закон вступает в силу в середине июля, а некоторые его положения начнут применять на протяжении нескольких лет, но это не отменяет его суть. По нашему твердому убеждению, этот закон прямо нарушает Минские соглашения, которые Совбез ООН утвердил и поддержал своей резолюцией с февраля 2015 года", - выразил такое мнение представитель России в ООН.
Напомним, что 15 мая Петр Порошенко подписал "языковой закон", который парламент принял 25 апреля.
по теме
"Языковой закон": Совбез ООН заблокировал предложение России
Совет безопасности Организации Объединенных Наций большинством голосов заблокировал предложение России
Санкции против России: Зеленский выступил с заявлением
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Администрации США и Конгресса
Росія ініціювала розгляд українського "мовного питання" в Радбезі ООН
Чого хоче Москва і чому Україна була проти скликання Радбезу?
Санкции против России: Украина раскритиковала решение Совета Европы
В Совете Европы сделали шаг к отмене санкций против России в ПАСЕ
"Языковой закон": в Венгрии выступили с заявлением
Дипломаты подчеркнули, что надеются на новоизбранного президента Украины в решении "проблемных вопросов"