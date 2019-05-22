ВВС США перехватили шесть военных самолетов России в международном пространстве у берегов Аляски. Американские истребители сопровождали их до тех пор, пока пока россияне не покинули район, прилегающий к воздушному пространству Соединенных Штатов.

Об этом сообщили в командовании воздушно-космической обороны Северной Америки. Инцидент произошел 20 мая, однако об этом стало известно только сейчас. Уточняется, что российские самолеты разделились на две группы. В первую входили два стратегических бомбардировщика Ту-95, которых перехватили два американских истребителя F-22.

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Во второй группе были два Ту-95 и два истребителя Су-35. В операции по перехвату также участвовали два американских F-22. В то же время в Минобороны России заявили, что четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановые полеты над нейтральными водами Чукотского, Берингового и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов.

Это не первый случай с российскими самолетами, которые были перехвачены в мае на чужой территории. Ранее венгерские истребители перехватили самолет России.