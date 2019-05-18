В субботу, 18 мая, в Киеве во дворе жилого дома по адресу проспект Мира, 2/3 загорелся припаркованный автомобиль Opel Astra. Местные жители сообщили, что видели двоих людей, которые выбегали со двора в момент начала пожара. Огонь серьезно повредил всю заднюю часть и салон машины. Вызов на линию экстренных служб поступил около 4:30, сообщает "Информатор".

Хозяева горевшего автомобиля сообщили, что уже несколько месяцев снимают квартиру в доме, рядом с которым было припарковано авто. Они добавили, что с соседями конфликтов у них не было. Также в их адрес не поступали угрозы от кого-либо.

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В свою очередь местные жители рассказали, что видели, как двое людей выбегали со двора в момент начала пожара. Сотрудники полиции также рассматривают версию поджога.

Прибывшие на место происшествия спасатели ГСЧС не сразу приступили к ликвидации возгорания. Проезду пожарных машин помешали плотно припаркованные во дворе дома автомобили. Несмотря на это, спасателям удалось оперативно потушить пожар в машине. Однако огонь успел серьезно повредить заднюю часть и салон авто. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что под Николаевом на ходу вспыхнул автомобиль, а в Киеве загорелся жилой дом.