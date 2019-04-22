Под Харьковом подожгли авто бизнесмена [ Редактировать ]
В воскресенье, 21 апреля в Харьковской области в результате поджога сгорели два автомобиля, сообщает УНН.
Пожар был локализован силами Государственной службы по черезвычайным ситуациям до прибытия наряда полиции.
Установлено, что автомобиль Reno Daster сгорел полностью. В результате пожара огонь перекинулся на гараж и нанес ущерб авто Mazdа, который находился в гараже.
Следственным сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Сейчас устанавливается сумма нанесенного ущерба и все обстоятельства произошедшего. Продолжается досудебное следствие.
Ранее сообщалось, что женщина изрезала соседа из-за лошади, а также что мужчина облил бензином и поджег сожительницу.
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