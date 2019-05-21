В ночь на 21 мая в Киеве по адресу проспект Академика Глушкова, 9д произошел пожар. Во дворе жилого дома горели пять автомобилей: Nissan Micra, Daewoo Lanos, Mercedes E 220, Mitsubishi ASX и BMW. Обошлось без пострадавших, сообщает "Информатор".

По предварительной информации, все машины стояли во дворе. Хозяева автомобилей отдыхали дома. В какой-то момент из под капота Mercedes начали вырываться языки пламени. Из-за того, что автомобили стояли близко друг к другу и был сильный ветер, огонь начал распространяться на рядом стоящие машины.

На место прибыли пожарные и ликвидировали возгорание. Но, к сожалению, Nissan, Daewoo, Mercedes и Mitsubishi сгорели полностью. Также повреждения получил и BMW, у машины оплавилась задняя часть, но его успели отогнать.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте работали пожарные, патрульные, следственно-оперативная группа и медики. Причины и детали происшествия будут выяснять правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Киеве во дворе дома дотла выгорел автомобиль, а также под Николаевом на ходу вспыхнул автомобиль.