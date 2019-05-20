В воскресенье, 19 мая, свалка твердых бытовых отходов возле города Вознесенск Николаевской области загоралась дважды. Сначала около 9:30 на "101" поступил сигнал о возгорании сухой травы и мусора на этой открытой территории. В 12:40 сотрудники ГСЧС Украины в Николаевской области доложили о ликвидации пожара на площади 4 гектара, передают "Факты".

Однако в этот же день, в 23:54, о пожаре на том же полигоне твердых отходов, который обслуживает коммунальное предприятия "СОМ", сообщили жители расположенного рядом села Таборовка Вознесенского района. На место снова были направлены пожарные, которые борются с огнем до сих пор.

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Пожар приобрел значительные размеры из-за отсутствия в ночное время тяжелой техники, которая была предоставлена только утром 20 мая. Всего к тушению в настоящее время привлечено 6 единиц техники: 2 бульдозера, 2 трактора, водовозка и пожарный автомобиль ГСЧС.

Отмечается, что за последние два года возгорания случались здесь неоднократно, но балансодержатель (КП "СОМ") и исполнительный комитет Вознесенской горсовета не приняли необходимые меры для обеспечения пожарной и техногенной безопасности на объекте. Территория свалки не огорожена. Поэтому прохожие имеют к ней свободный доступ.

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