Во среду, 22 мая, стало известно о том, что на Донбассе украинские военные попали в плен к боевикам. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции Объединенных сил в Facebook

Причиной стало то, что военные ошибочно отклонились от маршрута. Так, в плен попали восемь человек.

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"Сообщаем, что, по предварительной информации, сегодня утром восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, ошибочно отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований России", - сообщили в ООС.

Командование Объединенных сил принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения военнослужащих. Военной прокуратурой внесены сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований и проводятся следственные действия.

Ранее мы писали о том, что Япония предоставит почти $3 млн на восстановление Донбасса. А также сообщалось, что США будет поставлять ракеты для Канады, Японии и Южной Кореи.