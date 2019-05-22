Военные на Донбассе попали в плен боевиков [ Редактировать ]
Во среду, 22 мая, стало известно о том, что на Донбассе украинские военные попали в плен к боевикам. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции Объединенных сил в Facebook
Причиной стало то, что военные ошибочно отклонились от маршрута. Так, в плен попали восемь человек.
"Сообщаем, что, по предварительной информации, сегодня утром восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, ошибочно отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований России", - сообщили в ООС.
Командование Объединенных сил принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения военнослужащих. Военной прокуратурой внесены сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований и проводятся следственные действия.
Ранее мы писали о том, что Япония предоставит почти $3 млн на восстановление Донбасса. А также сообщалось, что США будет поставлять ракеты для Канады, Японии и Южной Кореи.
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