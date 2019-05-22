В Кремле отреагировали на идею о проведении референдума в Украине [ Редактировать ]
В России отреагировали на идею президента Украины Владимира Зеленского о намерении провести референдум о диалоге с РФ. В свою очередь, Россия будет ожидать конкретных действий от Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, "Кремль ожидает от Киева конкретные шаги в сторону выполнения Минских договоренностей" и нормализации двусторонних отношений с Россией. Однако, РФ не видит шагов в данном направлении.
"Это внутреннее дело Украины, безусловно", - подчеркнул Песков.
Ранее сообщалось, что в штабе Владимира Зеленского задумали референдум о переговорах Украины с Россией.
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