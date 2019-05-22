В России отреагировали на идею президента Украины Владимира Зеленского о намерении провести референдум о диалоге с РФ. В свою очередь, Россия будет ожидать конкретных действий от Украины. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, "Кремль ожидает от Киева конкретные шаги в сторону выполнения Минских договоренностей" и нормализации двусторонних отношений с Россией. Однако, РФ не видит шагов в данном направлении.

"Это внутреннее дело Украины, безусловно", - подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что в штабе Владимира Зеленского задумали референдум о переговорах Украины с Россией.