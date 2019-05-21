Переговоры Украины и России: в штабе Зеленского выступили с заявлением [ Редактировать ]
Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией должен рассматриваться не только политиками, депутатами и президентом, но и всем народом. Об этом заявил глава Администрации президента Андрей Богдан в эфире одного из телеканалов.
Он сообщил, что новоизбранный президент намерен инициировать референдум по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией.
"Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение", - уточнил Богдан.
Глава Администрации президента также подчеркнул необходимость принятия закона о референдуме. Однако, по его словам, "основное направление нашей деятельности - это договоренности, может, совместные договоренности, которые касаются вооруженного конфликта с Россией, агрессии России".
21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Также глава государства подписал ряд указов о кадровых назначениях в АП. В частности, президент назначил нового главу Администрации и его пятерых заместителей.
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