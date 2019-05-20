Россия предложила начать диалог по обмену пленными [ Редактировать ]
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил начать диалог по обмену пленными по принципу "всех на всех".
"Было бы правильно, по-христиански начать с положений этих документов (Минских соглашений, - ред.) об обмене задержанными по принципу "всех на всех", - подчеркнул Лавров.
Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что первым шагом для начала диалога с Россией станет возвращение всех украинских пленных. В частности, Зеленский заявил, что следующий вызов - это возвращение утраченных территорий.
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