Во вторник, 21 мая, в Тернополе мужчина упал в шахту лифта с 8 этажа и погиб. Происшествие произошло на улице Вербицкого. От полученных травм он скончался на месте, передает "УНН".

По предварительной информации, в новостройке работают бригады мастеров. Отмечается, что погибший, житель Зборовского района, пришел к одному из рабочих, а через некоторое время люди услышали, что в шахту лифта кто-то упал.

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Одной из причин, по данным полиции, может быть то, что человек поскользнулся на свежезалитом бетоне, не удержался и сорвался в шахту.

Событие внесли в ЕРДР по статье 272 части 2 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

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