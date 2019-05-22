В Тернополе мужчина упал в шахту лифта [ Редактировать ]
Во вторник, 21 мая, в Тернополе мужчина упал в шахту лифта с 8 этажа и погиб. Происшествие произошло на улице Вербицкого. От полученных травм он скончался на месте, передает "УНН".
По предварительной информации, в новостройке работают бригады мастеров. Отмечается, что погибший, житель Зборовского района, пришел к одному из рабочих, а через некоторое время люди услышали, что в шахту лифта кто-то упал.
Одной из причин, по данным полиции, может быть то, что человек поскользнулся на свежезалитом бетоне, не удержался и сорвался в шахту.
Событие внесли в ЕРДР по статье 272 части 2 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.
Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок сварился в кипятке, а также в Киеве дотла выгорела квартира.
по теме
В Днепре возле банка нашли тело мужчины
В среду, 22 мая, в Днепре на проспекте Пушкина, 15, администратор банка заметил мужчину
В коридоре общежития МВД нашли труп мужчины
На линию "102" поступил вызов о том, что в холле общежития по улице Василия Стуса, 7 лежит мертвый мужчина
Под Николаевом женщина насмерть забила сожителя топором
Труп 46-летнего мужчины с признаками избиения был найден у забора
Под Запорожьем столкнулись Toyota и грузовик DAF, есть пострадавшие
Авария произошла 17 мая около 07:30 возле села Каменское Васильевского района на автодороге Харьков-Симферополь
Возле школы нашли труп мужчины
Сейчас тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы