В Киеве дотла выгорела квартира, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В воскресенье, 21 апреля, в Дарницком районе Киева вспыхнула квартира. В доме по адресу улица Горловская, 38\40, загорелся жилье на 8 этаже девятиэтажного дома. На место выехали спасатели 5-й пожарной части Киева, сообщает "Информатор".
Отмечается, что на момент пожара в квартире звал на помощь мужчина.
В 19:10 на улицу Горловскую выехало три единицы пожарной техники, в том числе пожарная лестница. С помощью ее спасателям удалось пробраться в квартиру через балкон и достать хозяина квартиры. По неподтвержденной информации он получил незначительные ожоги тела и надышался едким дымом. Мужчину передали медикам, которые госпитализировали его в ближайшую больницу.
Спасателям удалось полностью ликвидировать огонь около 19:40. В квартире сгорело несколько комнат, также пострадал балкон на 9 этаже. На место вызвали следственно-оперативную группу и инспекторов. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее мы сообщали, что в поезде "Киев - Херсон" произошло опасное ЧП, а также в Киеве рухнула крыша жилого дома.
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