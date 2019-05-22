Под Ривне школьник "утонул" в песке [ Редактировать ]
Во вторник, 21 мая, в Ривненской области в одном из сел Рокитновского района 12-летнего мальчика насмерть придавило песком, сообщает "УНН".
После занятий в школе двое 12-летних братьев-двойняшек пошли играть на песчаную яму, которая находится в 200 метрах от дома. Впоследствии один из них пошел домой помочь матери по хозяйству, а другой - продолжил выкапывать небольшую землянку. Однако в яме глубиной около двух метров произошел сдвиг песка, под тяжестью которого ребенок погиб.
Брат заволновался его длительным отсутствием и вернулся. Поняв, что произошло, начал откапывать брата и позвал на помощь взрослых.
Согласно врачебного свидетельства смерть мальчика наступила в результате асфиксии, а именно сжатия грудной клетки и живота песком при обвале.
Мальчик воспитывался в полноценной и благополучной семье. У родителей сейчас подрастают еще пятеро детей.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "Несчастный случай".
Ранее сообщалось, что мужчина упал в кислоту и умер, а также женщины убили беременную и забрали ребенка.
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