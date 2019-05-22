Остаточне рішення: Володимир Гройсман йде у відставку [ Редактировать ]
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман йде у відставку. Відповідну заяву очільник уряду подав сьогодні на розгляд Верховної Ради. На засіданні Кабміну він зазначив, що в руки нової влади передає сильну країну, яка за останні роки змогла подолати економічний занепад.
"Ми маємо достатньо серйозну макрофінансову стабільність. Економіка зростає. І вона має зростати більше, і це є можливим. Валютні резерви України досягли 7-річного максимум і сьогодні дорівнюють 20 млрд доларів. Нам вдалося змінити і втричі збільшити мінімальну зп, вдвічі середню зарплати. Я хочу наголосити, що я завжди був готовий брати на себе відповідальність і давати якісний результат, але за посаду я не тримаюсь", - говорить Володимир Гройсман прем'єр-міністр України.
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