В Великобритании и Нидерландах в четверг начинаются выборы в Европейский парламент, сообщает "РБК-Украина".

Кроме того, в пятницу голосование проведут для жителей Ирландии и Чехии, а 25 мая - в Латвии, на Мальте и в Словакии. В остальных странах Евросоюза выборы пройдут в воскресенье.

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В общей сложности в европейских выборах 2019 года примут граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшее процесс своего выхода из ЕС. В странах Евросоюза насчитывается 426 млн избирателей, имеющих право принять участие в этих выборах.

Раньше сообщалось о том, что в НАТО обратились с призывом к России. А также в НАТО назвали дату проведения саммита.