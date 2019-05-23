В странах ЕС начинаются выборы в Европарламент [ Редактировать ]
В Великобритании и Нидерландах в четверг начинаются выборы в Европейский парламент, сообщает "РБК-Украина".
Кроме того, в пятницу голосование проведут для жителей Ирландии и Чехии, а 25 мая - в Латвии, на Мальте и в Словакии. В остальных странах Евросоюза выборы пройдут в воскресенье.
В общей сложности в европейских выборах 2019 года примут граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшее процесс своего выхода из ЕС. В странах Евросоюза насчитывается 426 млн избирателей, имеющих право принять участие в этих выборах.
Раньше сообщалось о том, что в НАТО обратились с призывом к России. А также в НАТО назвали дату проведения саммита.
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