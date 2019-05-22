Рада Євросоюзу затвердила заборону на одноразовий пластиковий посуд [ Редактировать ]
Заборону на одноразовий пластиковий посуд затвердили в Раді ЄС. Це фінальний етап схвалення документу. Європарламент проголосував за неї ще восени.
Під дію директиви підпадають пластикові вироби, які можна замінити предметами з інших матеріалів. Це одноразові тарілки, столові прибори, соломинки, гігієнічні палички.
А виробництво пластикових пакувань, яким немає альтернативи - скоротять. Директива набуде чинності наступного року.
по теме
В Евросоюзе запретили пластиковую посуду
В Евросоюзе поддержали запрет на одноразовую пластиковую посуду
Головний британський євроскептик повернувся у велику політику
Старі обіцянки - нова партія. Найджел Фарадж повернувся у велику політику і йому вже прогнозують приголомшливий успіх
Вінниця очолила рейтинг українських міст за легкістю ведення бізнесу - Володимир Гройсман
Володимир Гройсман зазначив, що саме Вінниця вже кілька років поспіль очолює рейтинг українських міст за легкістю ведення бізнесу та зручністю інфраструктури
На інавгурацію Володимира Зеленського прибудуть міжнародні делегації
На інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського прибудуть делегації з десятка країн, а також з НАТО і ЄС
Санкции против России: Украина раскритиковала решение Совета Европы
В Совете Европы сделали шаг к отмене санкций против России в ПАСЕ