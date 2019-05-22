Заборону на одноразовий пластиковий посуд затвердили в Раді ЄС. Це фінальний етап схвалення документу. Європарламент проголосував за неї ще восени.

Під дію директиви підпадають пластикові вироби, які можна замінити предметами з інших матеріалів. Це одноразові тарілки, столові прибори, соломинки, гігієнічні палички.

А виробництво пластикових пакувань, яким немає альтернативи - скоротять. Директива набуде чинності наступного року.