Завтра стартують наймасштабніші вибори у світі - вибори до Європарламенту. Вони триватимуть чотири дні й охоплять майже 450 мільйонів людей. Як усе відбуватиметься та яких результатів чекати Світлана Чернецька з Лондона.

Для ЄС визначальним є європейський вибір українського народу, а не персоналії або результати виборів.

Чого очікує Європа від нової української влади розповів Представник України при ЄС Микола Точицький в інтерв'ю парламентській газеті "Голос України". Він зазначив, що Європарламент та інші інституції ЄС продовжать курс на інтеграцію з Україною, а від нового президента і парламента очікують подальших реформ і боротьби з корупцією. І вже завтра розпочнуться вибори до Європарламенту одні із наймасштабніших виборів у світі. Вони триватимуть чотири дні і охоплять майже 450 мільйонів людей. Як усе відбуватиметься та яких результатів чекати Світлана Чернецька з Лондона.

"Дехто каже, що ми приходимо в цей світ самотніми, але це не так. Кожен з нас може залишити слід. А разом ми здатні здійснити справжні зміни. Тому ми голосуємо".

Цей зворушливий ролик створили на замовлення Європарламенту. Традиційно, явка на цих виборах дуже низька, тож ці кадри мають спонукати людей прийти на дільниці. Минулого разу найгірше проголосували в Словаччині лише 13 відсотків виборців. А загалом у всьому ЄС явка становила 43 відсотки.

"Головний меседж цього ролика надія. Зараз це дуже важливо, адже у світі так багато страху та напруження. Цей ролик не закликає підтримувати якусь конктретну політичну силу, він про демократію. Ми просто кажемо: наближаються вибори, ви мусите голосувати, бо так ви обираєте майбутнє своє і своєї дитини", - говорить Фредерік Планшон, режисер ролика "Обирай своє майбутнє".

Європейський парламент - доволі унікальний. Він багатомовний, і в ньому представлені понад 200 партій. Депутатів обирають на 5 років. І вони опрацьовують та ухвалюють закони, які діють в усіх країнах ЄС. Головна боротьба на цих виборах - між популістами та євроцентристами. Один табір - пропагує ідеї націоналізму, інший - сильної об'єднаної Європи.

"Ми не хочемо Європи, де Брюссель вирішуватиме, як людям заїжджати на нашу територію і скількох людей ми повинні впустити. Наша мета - незалежні нації, які вільно співпрацюють. Європа має поважати наші міграційні закони", - говорить Джордж Буксаде, представник правопопулістської партії VOX.

"Наші спільні цінності означають, що ми пишаємося нашими рідними країнами, але водночас хочемо розбудовувати Європу. Патріотизм та Європейський Союз не є противниками. А от націоналізм - це ворогом Європейського проекту, і ми мусимо про це чітко говорити напередодні виборів до Європарламенту", - говорить Ангела Меркель, канцлер Німеччини.

Євроскептики з кількох країн вже оголосили про створення нової фракції в Європарламенті. Тож їхній вплив на роботу цього органу буде ще сильнішим. Втім, більшість місць все ж дістанеться консерваторам та соціалістам. Але лише після остаточного підрахунку голосів стане зрозуміло, в якому напрямку рухатиметься Європа найближчі 5 років.