Ближайший саммит лидеров стран НАТО пройдет в столице Великобритании 3-4 декабря нынешнего года. Об этом сказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщается на сайте НАТО в среду, 22 мая.

"Рад сообщить, что саммит НАТО пройдет 3-4 декабря в Лондоне", - сказал он

Генсек НАТО пообещал, что союзники НАТО "вместе затронут текущие и появляющиеся вызовы безопасности", а также то, как НАТО работает над тем, чтобы оставаться "оплотом стабильности в последующие годы".

Столтенберг сообщил, что на прошлой неделе он обсудил предстоящий саммит с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Раньше сообщалось о том, что Украина намерена увеличить присутствие НАТО в Черноморском регионе. А также Украина усиливает оборону морского побережья и контроль над своей акваторией в Черном и Азовских морях.