Украинский певец и музыкант Сергей Бабкин продолжает удивлять поклонников неожиданными изменениями в своем имидже. Так, певец опубликовал новые снимки на своей странице в Instagram, где он предстал в новом образе - с седыми волосами и бородой.

В комментариях под опубликованными снимками подписчики шутят касательно его перемен во внешности: "Был Бабкиным, а стал Дедкиным". Некоторым такая смена имиджа пришлась по душе: "Ого! Перевоплощение! Похожи на Меладзе".В комментариях под опубликованными снимками подписчики шутят касательно его перемен во внешности: "Был Бабкиным, а стал Дедкиным". Некоторым такая смена имиджа пришлась по душе: "Ого! Перевоплощение! Похожи на Меладзе", "Очень круто!!!! Поддерживаю такое решение!", "Люблю Бабкина за эксперименты. Интересный образ".

Раньше сообщалось о том, как звезды шоу-бизнеса поздравили нового президента Украины.