Сергей Бабкин шокировал сменой имиджа (фото) [ Редактировать ]
Украинский певец и музыкант Сергей Бабкин продолжает удивлять поклонников неожиданными изменениями в своем имидже. Так, певец опубликовал новые снимки на своей странице в Instagram, где он предстал в новом образе - с седыми волосами и бородой.
Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)
В комментариях под опубликованными снимками подписчики шутят касательно его перемен во внешности: "Был Бабкиным, а стал Дедкиным". Некоторым такая смена имиджа пришлась по душе: "Ого! Перевоплощение! Похожи на Меладзе".В комментариях под опубликованными снимками подписчики шутят касательно его перемен во внешности: "Был Бабкиным, а стал Дедкиным". Некоторым такая смена имиджа пришлась по душе: "Ого! Перевоплощение! Похожи на Меладзе", "Очень круто!!!! Поддерживаю такое решение!", "Люблю Бабкина за эксперименты. Интересный образ".
Раньше сообщалось о том, как звезды шоу-бизнеса поздравили нового президента Украины.
по теме
Жена Кошевого в купальнике покорила пользователей сети (фото)
Супруга Кошевого порадовала фото в купальнике
Тина Кароль восхитила откровенным образом
Тина Кароль поразила откровенным образом
Жена Тищенко в прозрачном наряде обворожила поклонников
Жена Тищенко в прозрачном платье отпраздновала день рождение мужа
Maruv на пуантах представила новый клип
Maruv с популярным швейцарским певцом и диджеем Monsimann выпускают совместную песню "Mon Amour"
Опухоль у Газманова: артист сделал жесткое заявление
Известный советский и российский певец жестко обратился к СМИ