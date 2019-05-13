Каменских поделилась откровенным снимком в нижнем белье (фото) [ Редактировать ]
Настя Каменских поделилась откровенным снимком с подписчиками, где она позирует в нижнем белье.
Фанаты были шокированы и отреагировали по разному: "Просто яд!", "Восхищаюсь вашей красотой", "Эх, повезло Потапу". Другие писали: "Как обычно, ничего нового", "Вам не стыдно за такие фото?".
Ранее сообщалось, что звезда "Папиных дочек" постриглась налысо, а также что Лобода показала ноги в откровенном мини.
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