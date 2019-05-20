Зеленский требует отставки Луценко, Полторака и Грицака [ Редактировать ]
В понедельник, 20 мая, новый президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить генпрокурора Юрия Луценко, главу СБУ Василия Грицака и министра обороны Степена Полторака. Об этом он заявил во время инаугурационной встречи.
Отметим, что утром 20 мая Василий Грицак написал рапорт об увольнении.
"Я хочу, чтобы вы приняли закон об отмене неприкосновенности депутатов, об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Прошу парламент уволить главу СБУ, генпрокурора и министра обороны", - говорится в сообщении.
Напомним, Зеленский во время церемонии инаугурации принес присягу на верность Украине.
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