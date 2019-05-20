"Батькивщина" поддержала роспуск Рады [ Редактировать ]
У президента Украины Владимира Зеленского есть полное право распустить парламент. Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев в кулуарах парламента после инаугурации Зеленского, сообщает "РБК-Украина".
"Это решение все понимали, законных оснований не допустить роспуска Верховной Рады не было", - сказал он и отметил, что выход из несуществующей коалиции фракций накануне - это просто театр абсурда и неясно, для чего это делалось.
Политик также сообщил, что если указ о роспуске будет сегодня, то внеочередные выборы будут уже 14 июля.
На вопрос журналистов, какими будут первые шаги нового президента, Сергей Соболев спрогнозировал:
"Первый шаг - достичь мира, через победу. Иначе невозможно. Дальше вопрос реальной борьбы с коррупцией, вопрос возвращения украинцев на родную землю".
Кроме того, как отметил представитель "Батькивщины", ключевой вопрос остается открытым - это вопрос закона о выборах.
"Если действительно новоизбранный президент заинтересован в том, чтобы старая коррумпированная мажоритарная система умерла с этим парламентом, я думаю он сделает все возможное. И у нас есть время, чтобы принять новый Избирательный кодекс и новое законодательство на эти выборы. У меня есть надежда, что страна войдет во внеочередные выборы по новой избирательной системе, пропорциональной, с открытыми списками. Мы сделаем все возможное, чтобы это сделать", - сказал политик.
Раньше сообщалось о том, что Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. А также Зеленскому представили командование ВСУ.
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