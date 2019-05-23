Вынесения вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с общественными активистами, которая состоялась 23 мая. Об этом сообщили в пресс-службе АП.

"Мы должны услышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми", - заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями. Участники встречи согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом.

Ранее в Кремле прокомментировали решение Украины о проведении референдума по диалогу с Россией. Также сообщалось, что Россия предложила начать диалог по обмену пленными.