Референдум по диалогу с Россией: Зеленский сделал заявление [ Редактировать ]
Вынесения вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с общественными активистами, которая состоялась 23 мая. Об этом сообщили в пресс-службе АП.
"Мы должны услышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми", - заявил глава государства.
Президент подчеркнул, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями. Участники встречи согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом.
Ранее в Кремле прокомментировали решение Украины о проведении референдума по диалогу с Россией. Также сообщалось, что Россия предложила начать диалог по обмену пленными.
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