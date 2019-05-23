Зеленский уволит главу АП при одном условии [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский уволит главу своей администрации Андрея Богдана, если Конституционный суд признает законы положения закона о люстрации. Об этом сообщил замглавы АП Руслан Рябошапка.
"Как только Конституционный суд вынесет решение, что закон о люстрации в этой части соответствует Конституции, с этого дня президент Богдана уволит как человека, который должен проходить через процедуру по очищению власти", - заявил замглавы АП.
Рябошапка подчеркнул, что президент не может применять закон, который противоречит принципу верховенства права, и, по мнению замглавы АП, не соответствует Конституции.
23 мая замминистра юстиции Сергей Петухов сообщил, что Минюст запросил у Администрации президента информацию относительно проведения люстрационной проверки новоназначенных руководителей АП.
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