Министерство юстиции просит Администрацию президента Владимира Зеленского предоставить копии трудовых книжек и информацию о начале люстрационной проверки предназначенных глав ведомства. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов на странице в Facebook.

Такое решение Минюст принял после того, как в СМИ и общественных организация заявили о том, что глава АП Андрей Богдан может подпадать под люстрацию.

"Сегодня направляю письмо в Администрацию президента Украины с разъяснением законодательства об очищении власти и его применении в отношении должности главы Администрации президента", - написал Петухов.

По его словам, за проведение люстрационной проверки чиновника отвечает тот, кто его назначает. Он добавил, что в случае невыполнения требований закона "Об очищении власти" окончательное решение должен принимать суд. Также Минюст запрашивает информацию о новых руководителях Администрации президента.

21 мая Владимир Зеленский провел ряд кадровых назначений в свою команду. В частности, он назначил нового главу АП и пятерых его заместителей.