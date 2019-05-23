В Минюсте засомневались о законности назначения нового главы АП [ Редактировать ]
Министерство юстиции просит Администрацию президента Владимира Зеленского предоставить копии трудовых книжек и информацию о начале люстрационной проверки предназначенных глав ведомства. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов на странице в Facebook.
Такое решение Минюст принял после того, как в СМИ и общественных организация заявили о том, что глава АП Андрей Богдан может подпадать под люстрацию.
"Сегодня направляю письмо в Администрацию президента Украины с разъяснением законодательства об очищении власти и его применении в отношении должности главы Администрации президента", - написал Петухов.
По его словам, за проведение люстрационной проверки чиновника отвечает тот, кто его назначает. Он добавил, что в случае невыполнения требований закона "Об очищении власти" окончательное решение должен принимать суд. Также Минюст запрашивает информацию о новых руководителях Администрации президента.
21 мая Владимир Зеленский провел ряд кадровых назначений в свою команду. В частности, он назначил нового главу АП и пятерых его заместителей.
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