Украинский певец Виталий Козловский презентовал новый клип на песню "Мала", режиссером которого стал Александр Филатович.

Съемки проходили в Киеве, поэтому в клипе можно увидеть живописные кадры города. Некоторые из них - с необычных ракурсов. Во время съемок в столице был солнечный день, но при этом эмоциональный и трогательный момент снят под дождем: для этой сцены на съемочную площадку привезли цистерну воды, которой в течение получаса поливали Виталия и героиню.

Читайте также Виталий Козловский насладился свободой в Мюнхене

Главную роль в клипе сыграла американская модель украинского происхождения Виктория Любухина. Специально на съемки она прилетела из Майами. В видеоклипе также появляются сведения блогер и "мама года" Алина Шаманская, актер Александр Скрипниченко, фотограф Ольга Крылова, юные модели lady Evelina и Адель Назарчук, модель Диана Быстрая.

Если практически во всех предыдущих клипах Виталия Козловского происходила классическая лав-стори, а сам певец всегда был в центре сюжета, то история в клипе "Мала" куда сложнее и драматичнее. Кстати, Виталий появляется в совершенно новом для него амплуа.

В основе видео - жизнь и личная драма главной героини. И совершенно неожиданный финал. Клип раскрывает главный посыл, который Виталий вложил в песню: "Независимо от того, насколько сложные ситуации происходят в жизни, никогда не нужно сдаваться. Ведь самое большое счастье временем приходит тогда, когда его даже не ждешь. Еще будет солнце и мир, еще придет твой новый день. Только поверь!"

Раньше сообщалось о том, что Козловский огорчил фанаток фото. А до этого ему удалось растрогал поклонников до слез.