Война на Донбассе: боевики ранили украинского военного [ Редактировать ]
23 мая боевики 11 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. Один наш военный получил ранения, погибших нет. Двое оккупантов были ликвидированы, один ранен.
Российские оккупационные войска били из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал украинские позиции неподалеку Николаевки, Песков, Павлополя, Старогнатовки, Чермалыка, Опытного, Авдеевки, Пищевика. В районе "Севера" - вблизи Золотого-4.
Отличились пророссийские боевики и с начала суток, 24 мая, трижды открыв огонь неподалеку Новотроицкого, Лебединского, Гнутова. Среди украинских бойцов потерь нет. Потери у оккупантов уточняются.
Раньше сообщалось о том, что боевики так называемой "ДНР" подтвердили, что они задержали украинских военных на оккупированной территории утром 22 мая.
по теме
Сутки в ООС: боевики 21 раз открывали огонь, есть раненые
Оккупанты обстреляли позиции украинских военных 21 раз, есть раненые
В больнице скончался украинский военный
В областной клинической больнице им. Мечникова в Днепре умер раненый в зоне ООС военнослужащий
В Днепре врачи спасли бойца ООС
В Днепре нейрохирурги провели сложную операцию по извлечению пули из головы украинского военнослужащего, раненого в районе ООС
Сутки на Донбассе: боевики ранили бойца ВСУ
22 мая боевики пять раз нарушили режим прекращения огня и ранили украинского военного
На Донбасі противник веде вогонь із житлових кварталів
Від початку цієї доби бойовики вже чотири рази порушили режим припинення вогню. Стріляли із мінометів та гранатометів