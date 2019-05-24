23 мая боевики 11 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. Один наш военный получил ранения, погибших нет. Двое оккупантов были ликвидированы, один ранен.

Российские оккупационные войска били из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал украинские позиции неподалеку Николаевки, Песков, Павлополя, Старогнатовки, Чермалыка, Опытного, Авдеевки, Пищевика. В районе "Севера" - вблизи Золотого-4.

Отличились пророссийские боевики и с начала суток, 24 мая, трижды открыв огонь неподалеку Новотроицкого, Лебединского, Гнутова. Среди украинских бойцов потерь нет. Потери у оккупантов уточняются.

Раньше сообщалось о том, что боевики так называемой "ДНР" подтвердили, что они задержали украинских военных на оккупированной территории утром 22 мая.