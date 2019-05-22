Украинские военные попали в плен: в "ДНР" сделали заявление [ Редактировать ]
Боевики так называемой "ДНР" подтвердили, что они задержали украинских военных на оккупированной территории утром в среду, 22 мая, передает "РБК-Украина".
Боевики называют военнослужащих Вооруженных сил Украины "диверсантами" и заявляют, что военных было передано в так называемой "народной милиции ДНР".
При задержании у бойцов изъяли форму, автомобильные номерные знаки и документы образца, а также боеприпасы, которые у военных были при себе. При этом количество задержанных украинских бойцов не уточняется.
"С задержанными проводятся следственные мероприятия", - заявили у боевиков.
Ранее сообщалось, что боевики понесли потери, а также в Сирии атаковали российскую авиабазу.
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