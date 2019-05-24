Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан не считает пророссийского политика Виктора Медведчука возможным помощником в налаживании контактов с Россией.

"Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его из своего - это их выбор" , - заявил глава Администрации президента.

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Андрей Богдан также уточнил, что президент Украины Владимир Зеленский и он сам лично не знакомы с Медведчуком.

"Ни Владимир Зеленский, ни я, ни кто-либо из членов нашей команды с ним не знаком и никогда не общался. И до сих пор", - заверил он.

Раньше сообщалось о том, что сторонники Зеленского подготовили петиции об отмене отставки президента