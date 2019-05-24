В Киеве под кинотеатром нашли труп [ Редактировать ]
В пятницу, 24 мая, в Киеве возле кинотеатра "Факел" обнаружили труп мужчины, сообщает "Информатор".
По предварительной информации, мужчина был бездомным. Он сидел на ступеньках, упал и умер. Прибывшие эксперты осмотрели тело умершего и следов насильственной смерти не обнаружили. Личность мужчины не установлена, на вид ему около 50 лет.
Ранее сообщалось, что в Тернополе мужчина упал в шахту лифта, а также что в Киеве дотла выгорела квартира.
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