Горковенко обжалует указ Зеленского [ Редактировать ]
Назначенный президентом Петром Порошенко член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко обжаловать в суде указ президента Владимира Зеленского об отмене его назначения на эту должность, сообщает "Укринформ".
"Конечно, я буду обжаловать (решение Зеленского отменить указ о назначении Горковенко членом Нацсовета - ред.). Потому что это ничем не предусмотрено. Таким образом можно и Конституцию отменить. Есть четкий перечень, выписанный в законодательстве, когда можно отменить: либо собственное заявление, или смерть. Получается, что я умер", - сказал Горковенко.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский отменил два указа. А также петиция об отставке Зеленского набрала 25 тысяч голосов
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